Betrunkener Mann schleicht um Dillinger Haus herum

Die Polizei nimmt den 43-Jährigen fest. Er hat keinen festen Wohnsitz.

Der Bewohner eines Anwesens am Josef-Litzel-Ring in Dillingen hat am Montag bemerkt, wie eine ihm unbekannte Person um das Haus und die Garage herumschlich. Als der Bewohner schließlich zur Arbeit fahren wollte, ging der Mann in die Garage. Der Hauseigentümer hielt daraufhin den Mann fest, während die Polizeiverständigt wurde.

Mann wurde in Gewahrsam genommen

Der stark betrunkene Mann konnte sich nicht ausweichen und musste auf die Dienststelle verbracht werden. Auch hier verweigerte er seine Personalien und leistete Widerstand. Erst durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um einen 43-jährigen Litauer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Litauer in Gewahrsam genommen. (AZ)