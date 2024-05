Brandgeruch in Mehrfamilienhaus: Dillinger Feuerwehr rückt aus

Ein Bewohner erwärmt in der Nacht zum Donnerstag Essen auf dem Herd und schläft ein.

Die Polizei und die Feuerwehr sind in der Nacht zum Donnerstag in Dillingen ausgerückt. Gegen 1.45 Uhr hatten Anwohner im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Schillertraße Brandgeruch bemerkt. Die Ursache waren angebrannte Speisen.

Dillinger Feuerwehr lüftet das Gebäude

Ein Bewohner hatte nach Angaben der Polizei Essen auf einem Herd erwärmt und war währenddessen eingeschlafen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Dillingen war mit 45 Einsatzkräften vor Ort und führte erforderliche Lüftungsmaßnahmen durch.