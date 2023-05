Der Dillinger Minigolfplatz feiert seine Wiedereröffnung

Mehr als drei Jahre lang dauerte der Dornröschenschlaf. Jetzt kann auf der Minigolf-Anlage des TV Dillingen an der Donau wieder gespielt werden.

Nach mehr als drei Jahren Dornröschenschlaf hat der TV 1862 Dillingen mit seinen neuen Pächtern auf dem Minigolfplatz Donaublick die Wiederauferstehung der Anlage gefeiert. Am Maifeiertag wurde die Wiedereröffnung des Minigolfplatzes feierlich begangen.

Oberbürgermeister Frank Kunz (links) und die Stadträte Erika Schweizer und Daniel Kaim kamen zur Wiedereröffnung der Anlage. Foto: Stefan Reisgies

Unter der Regie des neuen und rührigen Pächterehepaars Alexandra Schnaubert und Torsten Meier mit seinem Team wurde viel Arbeit und Liebe in das Projekt gesteckt. Etwa ehrenamtliche 200 Stunden und rund 2000 Euro Materialkosten brachte der TV Dillingen für die Sanierung der 18 Bahnen und des Gebäudes auf. Die Pächter investierten zudem erheblich in die gastronomische Einrichtung. Mit leckeren Speisen und fetziger musikalischer Livemusik konnten nun am Montag viele Besucher und Besucherinnen zur Wiedereröffnung der Minigolfanlage angelockt werden.

Bei der schwungvollen Wiedereröffnung der Minigolfanlage in Dillingen: (von links) Oberbürgermeister Frank Kunz, das Pächterehepaar Alexandra Schnaubert und Torsten Meier, Erika Schweizer und Daniel Kaim. Foto: Stefan Reisgies

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz und seine Stadtratskollegen Erika Schweizer und Daniel Kaim kamen zum Angolfen. Die zukünftigen Öffnungszeiten werden auch im Tageswegweiser der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch