Dillingen treibt zwei Schulprojekte voran

Die Grundschule in Schretzheim erhält einen Anbau, und für die Gestaltung der Außenanlagen der neuen Dillinger Mittelschule liegt jetzt ebenfalls die Förderzusage vor.

Mit der Grundschul-Erweiterung in Schretzheim und der Gestaltung der Außenanlagen an der neuen Josef-Anton-Schneller-Mittelschule hat sich der Dillinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung befasst. In beiden Fällen billigte das Gremium die aktuelle Ausführungsplanung einstimmig.

An der Grundschule in Schretzheim wird zunächst ein Anbau errichtet, anschließend beginnt die Sanierung des Bestandsgebäudes. Die Förderzugsage der Regierung von Schwaben liegt inzwischen vor, informierte Stadtbaumeister Günter Urban. Das Bauamt schlug vor, die Ausschreibungen bis zum Jahresende zu terminieren. Im Frühjahr 2023 sollen dann die Arbeiten beginnen. Ursprünglich ging die Stadt davon aus, dass das Projekt 2,5 Millionen Euro kosten wird. "Wegen der steigenden Baupreise gehen wir von einer Kostensteigerung von 15 bis 20 Prozent aus", sagte Urban. Die Erweiterung und Sanierung der Schretzheimer Grundschule sollen im Herbst 2025 abschlossen sein. Stadtrat Michael Kreuzer forderte, dass auch die Außenanlagen neu gestaltet werden sollten. Da habe sich seit seiner Kindheit nicht viel getan. "Eine große Teerfläche ist nicht mehr zeitgemäß", meinte Kreuzer.

17 Bäume sollen in Dillingen gepflanzt werden

Im Frühjahr 2021 hat die Stadt den Förderantrag für die Außenanlagen an der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule eingereicht. In diesen Tagen gab die Regierung von Schwaben nun die Förderzusage. Die Gesamtkosten waren mit rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Auch hier rechnet die Stadt mit einer Kostensteigerung von 15 bis 20 Prozent. Errichtet werden unter anderem ein 44 mal 28 Meter großer Allwetterplatz mit zwei Spielfeldern, eine Hoch- und Weitsprung-Anlage, eine 100-Meter-Laufbahn und vier Meter hohe Zäune. 17 Bäume sollen gepflanzt und Blühflächen angelegt werden, erläuterte der Stadtbaumeister. Ende des Jahres 2023 sollen die Außenanlagen fertiggestellt sein. Weitere Themen:

Feuerwehrreferent Reile: "Die meisten Einsätze unserer Feuerwehren sind kostenfrei"

Die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Dillingen wurde redaktionell überarbeitet. Kämmerer Michael Bregel informierte, dass es jetzt neben Feuerwehr-Kameraden auch -Kameradinnen gibt - eine Anpassung an die Mustersatzung. Hermann Balletshofer (Umland) ärgerte sich über das Gendern, es müsse jetzt jemand von den Grünen aufstehen und erklären, ob der Aufwand gerechtfertigt sei. Die Grünen-Stadträte Joachim Hien und Benedikt Rapp blieben gelassen und reagierten nicht. Die neue Satzung wurde schließlich gegen Balletshofers Stimme beschlossen. Zudem segnete der Stadtrat die Kostensatzung für Einsätze und andere Leistungen der Dillinger Feuerwehren ab. Feuerwehrreferent Dietmar Reile betonte: "Die meisten Einsätze unserer Feuerwehren sind kostenfrei." Und wenn es nicht 300 Ehrenamtliche gäbe, die sich in den Feuerwehren der Kreisstadt engagieren, wären die Kostensätze höher. Im Sachvortrag hatte es geheißen, dass für die Rettung und Bergung von Menschen nichts berechnet werde. Auch bei Einsätzen bei extremen Wetterereignissen werde niemand zur Kasse gebeten. Und bei Fehlalarmierungen, die durch die Brandmeldeanlagen der Firmen hervorgerufen werden, werde ebenfalls auf eine Kostenerstattung verzichtet, wenn die Betriebe Feuerwehr-Mitglieder bei Einsätzen freistellen.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Bernhard Weber, informierte über die Prüfung der Jahresrechnungen 2020 der Stadt Dillingen, der Georg-Deuringer-Stiftung und der Waisenhausstiftung. Es gab keine Beanstandungen.