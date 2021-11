Dillingen

Die neue Dillinger Mittelschule ist eine Wohlfühlschule

Die konventionelle Tafel ist in den neuen Klassenzimmern an die Seite gerückt: Lehrerin Daniana Springer Peixoto präsentiert die „digitale Tafel“ – das sogenannte kapazitive Board. Hier lassen sich beliebige Lerninhalte, aber auch Seiten aus dem Internet aufrufen.

Plus Die neue Josef-Anton-Schneller-Mittelschule zaubert nicht nur Schülern und Lehrkräften ein Lächeln ins Gesicht, sie ist auch mit ihrer (digitalen) Ausstattung auf Top-Niveau. Die Stadt muss weitere Millionenbeträge investieren.

Von Berthold Veh

Der Zauber des Neuen liegt über der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen. Nach den Herbstferien sind die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte in den Bau eingezogen, der an diesem Herbsttag in der Abendsonne glänzt. Ein strahlendes Lächeln haben auch Rektor Markus Reutter und Lehrerin Daniana Springer Peixoto in ihren Gesichtern, als sie Oberbürgermeister Frank Kunz und Stadtbaumeister Günter Urban zum Rundgang empfangen.

