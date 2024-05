Dillinger Balkon steht unter Vollbrand

Mehrere Gegenstände, die auf einem Balkon in Dillingen gelagert waren, sind in Brand geraten. Es kommt zum Feuerwehreinsatz.

Die Dillinger Feuerwehr und Polizei rückten am 1. Mai zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus im Paradiesweg in Dillingen aus. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen mehrere auf dem Balkon gelagerten Gegenstände Feuer, sodass der Balkon in kürzester Zeit im Vollbrand stand.

Nachbarn alarmieren Wohnungsbesitzer

Durch einen Nachbarn wurde die Bewohnerin der betreffenden Wohnung gewarnt, welche den Brand weitestgehend selber löschen konnte. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen konnte der Brand schließlich vollständig gelöscht werden. Derzeit wird von einem Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Gegen die Bewohnerin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Vorfall kamen keine Personen zu Schaden. An dem Einsatzgeschehen waren eine Streife der Dillinger Polizei sowie 15 Feuerwehrleute und drei Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen beteiligt. (AZ)