Dillinger SPD-Ortsverein ehrt Albrecht Witte für 50-jährige Mitgliedschaft

Uschi Poser erhält für ihren 25-jährigen Einsatz eine Auszeichnung. Felicitas Söhner blickt auf die 105-jährige Geschichte der Dillinger Sozialdemokraten zurück.

Beim Jahresabschluss des SPD-Ortsverein Dillingen hat die Vorsitzende Gudrun Hübner, die zusammen mit Philipp Kaltenegger den Verein führt, Albrecht Witte für seine 50-jährige Mitgliedschaft und Uschi Poser für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Umrahmt wurden die Ehrungen mit einem historischen Rückblick über die 105-jährige Geschichte der Dillinger SPD in einem Vortrag von Privatdozentin Felicitas Söhner. Neben Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl und Stadtrat Walter Fuchsluger war unter anderem auch der Sontheimer Bürgermeister Tobias Rief gekommen.

Felicitas Söhner, Historikerin und Mitglied des Ortsvereins, berichtete auf dem Hintergrund der politischen Ereignisse in Deutschland und auch Bayern im frühen 20. Jahrhundert von der Gründung einer Ortsgruppe der Sozialdemokratischen Partei in Dillingen wenige Tage nach der Ausrufung der „Bayerischen Republik“. Alle Stände und Berufe seien dabei vertreten gewesen. Über die Wahlergebnisse und politischen Veranstaltungen in den Gründerjahren schlug sie einen Bogen über die politische Arbeit in der Weimarer Republik – zum Beispiel die Rede von Barbara Renz auf einer Protestversammlung zur „Lage der Sozial- und Kleinrentner“ oder die Rede der Pazifistin Edith Hoereth zur Frage „Praktische Arbeit oder Krawallpolitik“ – bis zur „Gleichschaltung“ durch die Nazis. Damals wurden auch Dillinger Sozialdemokraten in „Schutzhaft“ genommen. Bei der Landtagswahl 1932 erzielte die SPD in Dillingen ein enttäuschendes Ergebnis von nur sieben Prozent.

Heimatvertriebene wurden im Dillinger Ortsverein integriert

Nach dem Ende der Nazi-Diktatur hätten die Dillinger Sozialdemokraten ihre politische Arbeit schnell wieder aufgenommen, um einen freiheitlich demokratischen Staat aufzubauen, fuhr Söhner fort. Prägend und einflussreich sei die Integration der Heimatvertriebenen im SPD-Ortsverein gewesen. Mit dem Aufruf Willy Brandts, mehr Demokratie zu wagen, und seiner Politik der guten Nachbarschaft im Innern und nach Außen habe die Dillinger SPD wieder starken Aufwind erfahren und schließlich im Jahr 1984 mit Hans-Jürgen Weigl die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Dem langjährigen Rathauschef sei es gelungen, mit sachorientierter Kommunalpolitik und unter Einbindung aller Fraktionen den zuvor zerstrittenen Stadtrat zum Wohle der Stadt zu einen.

Witte sagte, es sei ihm nicht um den Spaß gegangen

Erika Lüters würdigte mit gelungenen Reimen die Verdienste von Uschi Poser als stellvertretende Vorsitzende über 17 Jahre und als unermüdliche Organisatorin der zur Tradition gewordenen Kabarettveranstaltungen am Faschingssamstag 20 Jahre lang. In seiner Laudatio auf Albrecht Witte erwähnte Hubert Probst als dessen Markenzeichen, seiner Haushaltsrede stets ein Zitat aus der Bibel oder eines Philosophen voranzustellen. Er habe von 2002 bis zum Ende seiner 30-jährigen Stadtratstätigkeit im Jahr 2020 mit großem Geschick und Erfolg die Stadtratsfraktion der SPD beziehungsweise später der SPD/FW/Grünen-Fraktion geleitet. Gerne hätten ihn andere Fraktionen in ihren Reihen gehabt, er sei aber der SPD treu geblieben. Aus Skepsis gegenüber der heutigen Spaßgesellschaft habe er bei der Verleihung des Goldenen Ehrenrings der Stadt erklärt, es sei ihm als Stadtrat nicht um Spaß, sondern stets um Verantwortung für die Bürgerschaft gegangen. (AZ)