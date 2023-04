Dillinger Volksfest: Unbekannter schlägt 40-Jährigem mit Gegenstand auf Kopf

Ein Mann wurde auf dem Dillinger Volksfest von einem Unbekannten verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu der Körperverletzung.

Auf dem Dillinger Festplatz ist ein 40-Jähriger am Samstag gegen 22 Uhr von einem Unbekannten mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen worden. Hierdurch erlitt der Mann laut Polizeibericht eine Verletzung am Kopf und musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 mit der Polizeiinspektion Dillingen in Verbindung zu setzen. (AZ)