Ein biblisch-musikalisches Konzert in Dillingen

Der Gesangverein und der Dreigesang Dillingen begeistern das Publikum - vor allem mit bewusst gesetzten Ruhepunkten.

Zum traditionellen "vorweihnachtlichen Singen und Musizieren", das die Vhs Dillingen zusammen mit dem Gesangverein Dillingen anbietet, konnte Vhs-Leiterin Patricia Tremmel nach zweijähriger Corona-Pause wieder zahlreiche Besucher in der Kirche St. Ulrich begrüßen. Chorleiter Xaver Käser hatte ein biblisch, theologisch und musikalisch stimmiges Gesamtkonzept entwickelt, das von der alttestamentlichen Erwartung des Volkes Israel über Herbergssuche und Geburt bis zur Wiederkunft am Ende der Zeiten reichte.

Kurze biblische Zitate wurden von ihm schwäbisch gereimt theologisch gedeutet, was zum Schmunzeln und zum Nachdenken anregte. Das Repertoire des Chores reichte von der Gregorianik über Michael Praetorius und Johann Sebastian Bach bis zum neuen geistlichen Liedgut, ergänzt von volkstümlichen Weisen aus England und Osteuropa.

Mit Orgel und Flöte

Der Lechschwäbische Dreigesang, bestehend aus Xaver Käser, Paul Weishaupt und Josef Rupp, ergänzte den Spannungsbogen musikalisch mit innigen Zeugnissen alpenländischer Frömmigkeit aus Bayern, Niederösterreich und Südtirol. Für die Veeh-Harfen-Gruppe von Regens Wagner, die krankheitsbedingt hatte absagen müssen, waren kurzfristig Schwester Ricarda Kreuzer und Schwester Maria Grosman eingesprungen, die mit Orgel und Flöte den instrumentalen Ruhepunkt setzten, das gesungene und gesprochene Wort in sich einsinken zu lassen.

Seit 50 Jahren im Chorverband

Auch das Publikum wurde mit zwei Kanons, "Macht hoch die Tür" und "Iterum venturus est", in die adventliche Stunde mit einbezogen. So bedankten sich am Ende viele Zuhörerinnen und Zuhörer, sie hätte das Singen und Musizieren nicht als Konzert, sondern als geistliche Andacht genossen. Nach Reichardts traditioneller "Heiligen Nacht" belohnte rauschender Beifall die Akteure. Das als Zugabe gesungene schwungvolle "Kommt mit mir nach Betlehem" entließ die Gäste beseelt und gestärkt in die bevorstehende Weihnachtszeit. In der anschließenden internen Feier des Chores im Dillinger Hof wurde Altistin Brigitte Kellermann für 50-jährige Mitgliedschaft und Treue mit der goldenen Ehrennadel des Chorverbands Bayerisch-Schwaben ausgezeichnet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch