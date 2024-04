Vermisste 29-Jährige aus Dillingen wieder aufgetaucht

Die Dillingerin ist seit Samstag vermisst worden und am Sonntagmittag wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Am Sonntagvormittag kreiste ein Polizeihubschrauber über Dillingen. Der Grund: Eine 29-jährige aus Dillingen wurde vermisst. Die Polizei bat um Mithilfe der Öffentlichkeit. Doch schon kurze Zeit später wurde die Fahndung widerrufen: Die Vermisste war im Raum Sonderheim wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Am Samstagvormittag hatte die Frau ein Wohnheim in Dillingen verlassen und kehrte nicht dorthin zurück. In der Fahndungsausschreibung hieß es, die 29-Jährige sei geistig beeinträchtigt und autistisch veranlagt. Einen Tag später wurde sie im Bereich des Höchstädter Ortsteils unbeschadet aufgefunden. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. (AZ)