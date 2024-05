Fahrerflucht nach Autounfall in Dillingen

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Samstagnachmittag einen geparkten, orangefarbenen Dacia Jogger auf einem Supermarktparkplatz.

Am vergangenen Samstag hat ein bislang unbekannter Fahrer ein geparktes Auto beschädigt und im Anschluss Fahrerflucht begangen. Laut Informationen der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Kasernenplatz in Dillingen. Am orangefarbenen Dacia Jogger wurde die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)