Frau begeht in Dillingen Fahrerflucht

Eine 32-Jährige hat einen Unfall in Dillingen verursacht. Sie wurde dabei beobachtet.

Eine 32-jährige Autofahrerin beging am Montag in Dillingen eine Unfallflucht. Gegen 8.35 Uhr fuhr die Autofahrerin in der Schützenstraße beim Ausparken rückwärts gegen einen geparkten Kleintransporter und verursachte an diesem Unfallschaden von mehreren hundert Euro.

Junge Frau flüchtet, wird aber erwischt

Anstatt ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfallhergang und verständigte den Fahrer des Kleintransporters. Über ihr Autokennzeichen konnte die 32-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)