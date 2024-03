Überholvorgang bei Fristingen geht schief

Ein 24-Jähriger will überholen, plötzlich taucht Gegenverkehr auf. Als er abbrechen will, streift er ein anderes Fahrzeug.

In Dillingen kam es am Dienstagnachmittag auf der St. 2030 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger war unterwegs in Richtung Fristingen. Während seiner Fahrt entschied er sich, ein Überholmanöver zu starten – er wollte an einem anderen Auto, gesteuert von einem 47-Jährigen, vorbeiziehen. Doch dabei tauchte plötzlich Gegenverkehr auf. Der Fahrer brach das Überholmanöver ab und versuchte, sich wieder hinter dem Auto des 47-Jährigen einzureihen. Dabei kam es jedoch zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise blieb das entgegenkommende Fahrzeug vom Unfall unberührt, und noch wichtiger, alle Beteiligten kamen ohne Verletzungen davon. Trotz des glimpflichen Ausgangs hinterließ der Vorfall seine Spuren – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Für den 24-Jährigen hat das Ganze ein Nachspiel: Er sieht sich nun mit einem Bußgeld konfrontiert, weil er gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat. (AZ)