Gaskartusche im Müll: In Dillinger Recyclingbetrieb brennt es

Die Feuerwehr musste einen Brand in einem Dillinger Recyclingbetrieb löschen. In einer Presse hatte es eine Explosion gegeben.

Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag einen Brand in einem Dillinger Recyclingbetrieb löschen. Wie die Polizei mitteilt, war es um 14.45 Uhr in einer Presse des Unternehmens zu einer kleinen Explosion gekommen.

Das gepresste Material fängt Feuer

Daraufhin fing das gepresste Material Feuer und es stiegen nach Angaben der Polizei erhebliche Rauchschwaden auf. Die Feuerwehren Dillingen und Donaualtheim, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort anrückten, konnten den Brand schnell löschen.

Eine halb volle Gaskartusche ist im Müll

Bei der anschließenden Begutachtung stellte die Polizei fest, dass sich im Müll eine halb volle Gaskartusche befunden hatte, die unter dem Druck der Presse geborsten war und den Brand auslöste. Zu einem Sach - und Personenschaden kam es dabei nicht. (pol)