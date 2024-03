Geldbeutel einer Kellnerin in Dillingen gestohlen

Ein Mann, der am Tresen saß, soll den Bedienungsgeldbeutel heimlich mitgenommen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Samstagabend passierte in einem Lokal in Dillingen, das in der Rudolf-Diesel-Straße liegt, ein Diebstahl. Gegen 23 Uhr legte eine Kellnerin ihren Geldbeutel auf die Theke. Kurz danach verließ ein Gast, der kurz zuvor noch am Tresen saß, mit einer Ausrede das Lokal und kam nicht wieder. Dieser unbekannte Mann wird verdächtigt, den Geldbeutel der Kellnerin gestohlen zu haben. In dem Geldbeutel war eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Dillingen hat den Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071 / 560. (AZ)