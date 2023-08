Gestohlenes Mofa in Dillingen taucht wieder auf

Am Wochenende ist ein Mofa in Dillingen verschwunden – und wieder aufgetaucht. Allerdings woanders und defekt.

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagnacht ist in Dillingen ein Motorroller verschwunden. Er war in der Großen Allee abgestellt worden. Am Montag ist das Gefährt dann bereits wieder aufgetaucht. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Roller taucht in Dillinger Schützenstraße wieder auf

Streifenpolizisten bemerkten den Roller in den frühen Morgenstunden im Bereich der Schützenstraße. Der Roller wurde kurzgeschlossen und zudem beschädigt. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch