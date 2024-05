Grill in Hausen entzündet: Angrenzende Hecke fängt Feuer

Die Feuerwehr muss im Dillinger Stadtteil Hausen ausrücken. Ein Teil der Hecke kann gerettet werden.

Eine Thuja-Hecke ist am Dienstagmittag im Pater-Alfred-Delp-Weg im Dillinger Stadtteil Hausen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau ihren Grill entzündet. Hierbei kam es zum Funkenflug, der die angrenzende Hecke in Brand setzte.

Den Schaden gibt die Dillinger Polizei mit 1000 Euro an

Die Feuerwehren Dillingen und Hausen waren mit etwa 20 Mann vor Ort. Der Brand konnte laut Polizeibericht schnell gelöscht und ein Teil der Hecke gerettet werden. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an. (AZ)