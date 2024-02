Sailer-Gymnasiasten schaffen einen Erlebnispfad am Höchstädter Pulverbach

Das P-Seminar der Dillinger Schule setzt mit der Firma Grünbeck und der Schule einen "Wasser-Wisser-Pfad" um. Das Gymnasium erhält dafür einen Preis.

Das P-Seminar des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen wird in Kooperation mit der Stadt Höchstädt und der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ein neues Projekt mit dem Thema „Wasser-Wisser-Pfad“ in den nächsten Wochen in die Realität umsetzen. Geplant ist, entlang des Pulverbachs mitten in Höchstädt einen Erlebnispfad aufzubauen. Hier sollen neun verschiedene Stationen entstehen, an denen jeweils das Thema Wasser näher beleuchtet wird.

In Form einer digitalen und interaktiven Wissensvermittlung werden unterschiedliche Themenschwerpunkte des Lebensmittels Nummer eins herausgestellt, wie beispielsweise „Wasser als Lebensgrundlage“, „Wasserkreislauf und Aggregatszustände“ oder auch „Fluss als Lebensraum“. Maria Schenk, P-Seminarleiterin am Sailer-Gymnasium, sowie 15 Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe haben sich laut Pressemitteilung in den vergangenen Monaten intensiv mit diesem Projekt und dessen Inhalten befasst.

Das Projekt wird durch die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung finanziert

Die Finanzierung dieses Projekts wird – wie auch zuvor schon diverse andere – durch die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung gesichert. Diese unterstützt beziehungsweise finanziert bereits seit 2016 – seit Bestehen der Schulpartnerschaft zwischen Grünbeck und dem Sailer-Gymnasium – alle Projekte, wenn es ums Thema Wasser-Wissen geht.

Wie das Höchstädter Unternehmen mitteilt, könne bei diesem Erlebnispfad jeder – egal ob Jung oder Alt – noch etwas dazulernen. Was braucht man dazu? Ein Mobiltelefon und eine Internetverbindung, um über den an jeder Station vorhandenen QR-Code zu den einzelnen Quizfragen zu gelangen. Werden alle Fragen richtig beantwortet, winkt ein persönliches Teilnahmegeschenk.

Sailer-Schulleiterin Beate Merkel, Seminarleiterin Maria Schenk, die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars sowie Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und Tourimsusbeauftragte Sarah Jaworski besuchten in diesen Tagen die Firma Grünbeck, um über das Projekt Wasser-Wisser-Pfad zu sprechen. Sie wurden von Ausbildungsleiter Daniel Eisen sowie den beiden Vertretern der Geschäftsleitung, Sandra Stricker und Matthias Wunn, empfangen.

Das Sailer erhält den "P-Seminar-Preis 2022/24"

Das Bayerische Kultusministerium hat unterdessen 27 P-Seminare in ganz Bayern mit dem "P-Seminar-Preis 2022/24" ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist auch das Wasser-Wisser-Projekt des Dillinger Sailer-Gymnasiums. Noch einmal spannend wird es dann am 11. März, wenn Kultusministerin Anna Stolz sowie Vertreter der Kooperationspartner aus den 27 Regionalsiegern die vier Landessieger küren. Der Wettbewerb wird jährlich durch das Bayerische Kultusministerium und die drei Kooperationspartner – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG – ausgeschrieben. Dabei werden besonders gelungene Projekte zur Studien- und Berufsorientierung an bayerischen Gymnasien gewürdigt. (AZ, bv)