Das Dillinger Lampionfest zieht Besucherscharen in den Taxispark

Beim Start des "Dillinger Stadtfests" gibt es zwei bange Fragen: Hält das Wetter - und wo ist denn das Fässchen mit Gerstensaft für den offiziellen Bieranstich?

Das Dillinger Lampionfest zählt zu den stimmungsvollsten in der ganzen Region. "Wenn das Wetter gut ist, dann muss man da einfach hin", sagt die Schretzheimerin Luise Bäurle. Für Stadt, Wirtschaftsvereinigung, "Image plus", Kulturring und die anderen beteiligten Dillinger Vereine ist es eine bange Frage, ob das Wetter mitspielt. Die Meteorologen haben angekündigt, dass einzelne Schauer möglich seien. Als aber kurz nach 18 Uhr der offizielle Bieranstich ansteht, ist es trocken. Immer wieder spitzelt die Sonne bei Temperaturen um die 25 Grad durch. Und so genießen Hunderte von Besuchern und Besucherinnen den Start des "Dillinger Stadtfests".

Eine zweite Frage stellt sich ebenfalls. Nach dem feierlichen Freiluft-Gottesdienst, den Kaplan Manuel Reichart im Taxispark zelebriert hat, spielen die Stadtkapelle, der Spielmannszug und die Donautaler aus Fristingen auf. Aber das Fass Bier, das Oberbürgermeister Frank Kunz anzapfen soll, steht noch nicht an seinem Platz. Nach einer eiligen Autofahrt trifft schließlich Brauereichef Christoph Hald ein. "Ich musste noch ein neues Fässle holen", teilt der Firmenchef aus Dunstelkingen mit. Durch einen unglücklichen Umstand sei das vorhergesehene Fass abhandengekommen. Nach Informationen unserer Zeitung wurde es am Ausschank versehentlich angezapft.

Stadtfest: Rathauschef Kunz braucht nur zwei Schläge beim Anzapfen

Christoph Hald hat schließlich gerade noch rechtzeitig ein neues besorgen können. Und so zapft Rathauschef Kunz mit zwei routinierten Schlägen das Fass an. "Das Lampionfest ist etwas ganz Besonderes", stellt der Oberbürgermeister fest. Er begrüßt auch die beiden Festreferenten, Zweiten Bürgermeister Johann Graf. und Dritten Bürgermeister Peter Graf. Viele Kinder, so Kunz, freuten sich, bei Einbruch der Dunkelheit im Umzug mit ihren Laternen durch den Taxispark zu gehen. Der zweite Vorsitzende der Dillinger WV, Christian Forscht, hat nur den einen Wunsch, "dass es trocken bleibt". Und Image-Plus-Vorsitzender Alexander Jall wünscht den Gästen einen "wundervollen Abend" und am Sonntag ein schönes Familienfest.

Mit dem traditionellen Bieranstich wurde das Lampionfest im Dillinger Taxispark eröffnet. Foto: Berthold Veh

Gegen 19 Uhr legt die Josy Miller Band los. Hunderte von Besuchern sind bereits in Feierlaune. " Dillingen feiert", so lautet ja das Motto für die beiden Festtage - und den ganzen Juli. SPD-Landtagskandidat Fabian Wamser lässt sich ebenfalls sehen. "Ich habe schon viel vom Lampionfest gehört, das ist ja gigantisch", stellt Wamser fest. Er werde an diesem Abend noch ausschenken helfen, nachdem er eine entsprechende Anfrage erhalten habe.

Azapft isch: Oberbürgermeister Frank Kunz (rechts) und Brauereichef Christoph Hald beim Start des Lampionfests. Foto: Berthold Veh

Zu den Gästen zählt auch Werner Bosch vom Kulturring. "Mir gefällt das Lampionfest, es ist doch wunderbar hier im Taxispark unter den Bäumen", sagt Bosch. Erst vor wenigen Tagen war er mit einer Delegation in der Dillinger Partnerstadt Bondeno vertreten. Bier und Brezen haben die Nordschwaben in Norditalien verkauft. Am Samstagabend genießt Bosch die stimmungsvolle Atmosphäre im Taxispark. "Ich bin gerne in Gesellschaft", betont Bosch.

Die Stadtkapelle Dillingen (Foto), der Spielmannszug und die Donautaler aus Fristingen spielten zur Eröffnung des Lampionfests auf. Foto: Berthold Veh

Gegen 21.30 Uhr beginnt es leicht zu tröpfeln., gefeiert wird aber weiter. Neben dem Lampionumzug zählt das traditionelle Feuerwerk, das den nächtlichen Himmel erhellt, zu den Höhepunkten.

Viele Bekannte kann man beim "Dillinger Stadtfest" treffen

Beim "Dillinger Stadtfest" sind immer wieder Bekannte anzutreffen. Und für Familien mit Kindern ist vor allem der Spielenachmittag am Sonntag ein Magnet. Das Programm bei diesem Familienfest reicht unter anderem vom Ballspritzen bei der Feuerwehr bis zum Basteln beim Kinderschutzbund und dem Hebammenhaus, von Tanzaufführungen des Studios Rize, der Ballettschule Schulzke und des Dillinger Tanzsportclubs bis zum Spielen mit der Kugelbahn des Kreisjugendrings. Auch hier spielt das Wetter mit. Beim Familien- und Kinderfest scheint die Sonne.