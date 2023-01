Mann stürzt in Dillingen mit zwei Promille vom Mofa

Nicht nur der 60-Jährige hat sich am Wochenende betrunken auf sein Mofa gesetzt. Auch andere Fahrer hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Auf dem Dillinger Stadtberg ist am Sonntag ein Mann von seinem Mofa gestürzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell den Grund für den Sturz fest: Der 60-Jährige war mit über zwei Promille auf sein Gefährt gestiegen. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Zwei weitere Trunkenheitsfahrten in Dillingen und Lauingen

Etwas später am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, hielt die Dillinger Polizei dann in der Dillinger Innenstadt einen 20-jährigen Autofahrer auf. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der 20-Jährige musste daraufhin seinen Wagen stehen lassen und sich einer weiteren Überprüfung unterziehen.

In Lauingen erwischten die Beamten ebenfalls am Sonntag einen Mann, der angetrunken ins Auto gestiegen war. Gegen 3.25 Uhr hielt die Polizei den Mann in der Lauinger Innenstadt auf. Der Alkoholtest bei dem 35-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von über 0,5 Promille. (AZ)

