Lkw-Fahrer verursacht 20.000 Euro Schaden in Dillingen und flieht

Ein bislang unbekannter Mann verursacht erheblichen Sachschaden an einer Tiefgarage in Dillingen. Danach sammelt er wohl umherliegende Teile ein und flieht.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Lastkraftwagens hat am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr in der Großen Allee in Dillingen erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann in die Tiefgarage eines Verbrauchermarkts einfahren. Dabei beschädigte er die Decke der Tiefgarage und eine Lampe. Anschließend verließ der Unbekannte den bisherigen Ermittlungen zufolge sein Führerhaus und beseitigte umherliegende Teile. Nachdem er aus der Zufahrt rückwärts herausfuhr, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. An der Tiefgarage entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)