Mädchen klauen in Dillingen und verstecken Diebesgut im Kinderwagen

Zwei eher ungewöhnliche "Täterinnen" haben in Dillingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie versteckten Diebesgut im Kinderwagen und wurden erwischt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen sind am Samstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in die Kapuzinerstraße gerufen worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein neun- und ein zehnjähriges Mädchen diverse Kleinartikel im mitgeführten Kinderwagen versteckten und damit das Ladengeschäft verlassen wollten. Die beiden Mädchen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

