Mehr als zwei Promille: Polizei stoppt Autofahrer in Dillingen

Die Polizei hat am Sonntag in Dillingen einen betrunkenen Autofahrer angehalten.

Sturzbetrunken ist ein Mann am Sonntag in Dillingen Auto gefahren. Die Polizei hielt den Mann in er Donauwörther Straße an.

Die Polizei hat am Sonntag gegen 19 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen einen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten bemerkten dabei, dass der 58-Jährige nach Alkohol roch. Der Autofahrer muss sich Blut nehmen lassen Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme zur Feststellung der Alkoholkonzentration unterziehen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. (AZ)

