Mit der Faust ins Gesicht: Polizei muss bei Streit in Dillingen eingreifen

Die zwei Männer waren stark alkoholisiert. Auch eine Tür ging kaputt.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Ostermontag gegen 3.30 Uhr in der Schützenstraße in Dillingen. Zunächst wurde die Polizei zu einem Streit zwischen einem 37-jährigen und 33-jährigen Dillinger gerufen. Der Streit zwischen den alkoholisierten Männern konnte im ersten Moment geschlichtet werden.

Wenige Stunden später musste die Polizei erneut anrücken, da der 37-Jährige die Tür des 33-Jährigen einschlug, um ihm dann ins Gesicht zu schlagen. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, so die Polizei.(pol)

