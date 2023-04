Nachruf: Jahrzehntelang war er es als Hausarzt in Dillingen tätig

Dr. Hans Jürgen Münch ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Fast 40 Jahre engagierte er sich auch beim BRK-Kreisverband.

Der ehemalige, allseits hochgeschätzte und beliebte Dillinger Hausarzt, Dr. Hans Jürgen Münch, ist am 22. Februar im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Beisetzung erfolgte an seinem Alterswohnsitz in Nürnberg. Münch hatte im Jahr 1969 die ärztliche Praxis seines Vaters in der Gabelsbergerstraße übernommen. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 31.12.2001 führte er mit leidenschaftlicher Hingabe seine Praxis und betreute kompetent und einfühlsam seine zahlreichen Patienten und Patientinnen. Besondere Anerkennung erwarb er sich bei seinen täglichen Hausbesuchen, bei denen er auch immer freundliche und aufmunternde Worte für seine kranken Mitbürger und Mitbürgerinnen fand.

Mitglied bei der CSU in Dillingen

Kurzum: Dr. Münch empfand seine Tätigkeit als Arzt als eine Berufung, der er als regelmäßiger Gottesdienstbesucher und seiner christlichen Lebensweise gerecht zu werden versuchte. Während seiner aktiven Zeit engagierte sich Münch über fast 40 Jahre ehrenamtlich im Kreisverband Dillingen des Bayerischen Roten Kreuzes, viele Jahre als Chefarzt, lange Zeit als Arzt in der Bereitschaft Dillingen und als Beauftragter der BRK-Seniorengruppe. Nahezu 50 Jahre war er Mitglied im CSU-Ortsverband Dillingen.

Zum Sohn Stefan nach Nürnberg gezogen

Gesundheitlich bereits angeschlagen, wechselte Dr. Münch seinen Wohnsitz im Juni 2020 in die Nähe seines Sohnes Stefan und zog mit seiner noch lebenden 88-jährigen Ehefrau in eine Seniorenwohnung in Nürnberg. Er verstarb schließlich in einem Pflegeheim, in dem er die letzten zwei Monate untergebracht war. Neben der Trauer seiner Ehefrau und den Söhnen Michael und Stefan nehmen auch zahlreiche Dillinger Anteil am Tod des beliebten Arztes, der vielen in guter und dankbarer Erinnerung bleiben wird. (AZ)

