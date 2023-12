Dillingen

18:01 Uhr

Neues Pfarrer-Paar in der evangelischen Kirchengemeinde Dillingen ist in Sicht

Plus Jonathan Launhardt und Michaela Lacher sollen im März ihr Amt antreten. Am Sonntag wird Lektor Stefan Bartels als Prädikant eingeführt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Viele Besucher und Besucherinnen des Katharinenfests der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Dillingen fragten sich im Juli am Ende des Gottesdiensts, ob sie recht gehört hatten. Nach nicht einmal einem Jahr in Dillingen wurde der Abschied des Pfarrersehepaars Christian und Gerhild Peiser angekündigt. Die beiden Seelsorger, die eigentlich in Dillingen alt werden wollten, verließen Dillingen "aus persönlichen Gründen". Mehr war dazu bis heute nicht zu erfahren.

Aushilfs-Pfarrerin Marit Hole hat die Gemeinde übernommen

Inzwischen hat Aushilfs-Pfarrerin Marit Hole die Kirchengemeinde übernommen. Die Günzburgerin wird im evangelisch-lutherischen Dekanat Neu-Ulm als Springerin "da eingesetzt, wo es klemmt". Für Dillingen hatte sich Hole jetzt auf eine Zeit bis zum Sommer eingestellt. Es wird aber anders kommen, wie unserer Redaktion jetzt bekannt wurde. Das Theologen-Paar Jonathan Launhardt und Michaela Lacher wird im März die Dillinger Kirchengemeinde übernehmen, bestätigt Pfarrerin Marit Hole. Die beiden befinden sich noch im Vikariat (Vorbereitungszeit für den Beruf des Pfarrers). Am 17. März sollen Launhardt und Lacher in Dillingen in ihre erste Pfarrstelle eingeführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen