Omnibus streift in Dillingen ein Auto

Die Polizei sucht Fahrer des Wagens, der in der Dillinger Vorstadtstraße geparkt war.

Laut Zeugen ist es am Mittwochmorgen in der Vorstadtstraße in Dillingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Gegen 8.30 Uhr war dort eine bisher unbekannte Fahrerin eines Omnibusses unterwegs.

Sie streifte nach Angaben der Polizei mit ihrem Gefährt den linken Außenspiegel eines weißen Wagens, der am Fahrbahnrand zur Dillinger Schlossmauer hin geparkt war. Der Fahrer des Autos wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)