Polizei findet Heroin am Dillinger Bahnhof

Die Polizei kontrolliert einen 36-jährigen Mann am Bahnhof in Dillingen. Dann stellt sie bei ihm Drogen fest.

Eine Streife der Polizei hat am Bahnhof in Dillingen einen 36-jährigen Mann kontrolliert und bei ihm Drogen festgestellt. Bei der Durchsuchung am Sonntagnachmittag fanden die Beamten in der Jackentasche eine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge Heroin sowie die entsprechenden Konsumutensilien, heißt es in einer Mitteilung. Das Betäubungsmittel und die Konsumutensilien wurden anschließend sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AZ)