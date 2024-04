Polizei hält in Dillingen alkoholisierten Autofahrer an

Ein 54-Jähriger war in Dillingen mit 0,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Jetzt drohen Bußgeld und Fahrverbot.

Ein 54-jähriger Mann war am Dienstagabend mit seinem Auto unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nüchtern war. Die Polizei hielt den Fahrer gegen 19.20 Uhr im Bereich Fischerberg in Dillingen für eine Überprüfung an. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte, dass der Mann 0,5 Promille intus hatte.

Die Polizisten vor Ort entschieden, dass der Mann nicht weiterfahren durfte. Sie veranlassten, dass ihm Blut abgenommen wurde, um den genauen Alkoholgehalt in seinem Blut festzustellen. Für den 54-Jährigen hat dieses Verhalten nun ernste Konsequenzen: Er muss sich wegen 0,5 Promille Alkohol im Blut auf ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot einstellen. (AZ)