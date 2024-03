Polizei stoppt Drogenfahrt in Dillingen

Ein 34-jähriger Mann ist unter Drogeneinfluss noch Auto gefahren - bis die Dillinger Polizei ihn aufgehalten hat.

Am Donnerstagabend war ein 34-jähriger Autofahrer in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen unterwegs. Der Mann stand unter Drogeneinfluss. Gegen 19.15 Uhr unterzogen ihn Zivilbeamte einer Verkehrskontrolle.

Dem Mann droht ein Verfahren sowie Fahrverbot

Nachdem die Polizisten bei dem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellten und ein Drogentest einen vorhergehenden Konsum von Betäubungsmitteln bestätigt hatte, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. (AZ)