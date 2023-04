Schüler schlägt in Dillingen 13-Jährigem ins Gesicht

Seit November schwelt ein Streit unter zwei 13-jährigen Schülern. Jetzt hat einer den anderen geschlagen.

Bereits seit November vergangenen Jahres gerieten zwei 13-jährige Klassenkameraden regelmäßig in Streit, sodass es zu beidseitigen Beleidigungen kam. Am Freitagvormittag schlug einer der beiden laut Polizeibericht schließlich seinem Kontrahenten in der Ziegelstraße in Dillingen mit der Faust in das Gesicht.

Grund sind Differenzen in der Schule

Der attackierte Schüler bekam Nasenbluten. Das Jochbein schmerzte ihn. Der 13-Jährige begab sich nach Angaben der Polizei eigenständig in ärztliche Behandlung. Hintergrund sind Differenzen in der Schule. (AZ)