Schüler sprüht mit Pfefferspray: Lehrer und Mitschüler in Dillingen verletzt

Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits am 10. März gegen 12 Uhr hatte ein 16-jähriger Schüler in einer Fortbildungsstätte in der Großen Allee in Dillingen mit einem Tierabwehrspray hantiert und sprühte mit diesem während des Unterrichts in einem Klassenzimmer.

Pfefferspraydose gefunden

Dadurch erlitten mehrere Mitschüler und eine Lehrkraft Augen- und Atemwegsreizungen. Nachdem der Vorfall der Polizei am Montag gemeldet wurde, stellten die Beamten bei dem 16-Jährigen die Pfefferspraydose sicher. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)