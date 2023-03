Schüler sprüht während Unterricht mit Pfefferspray um sich

Ein 16-Jähriger hat in einer Fortbildungsstätte in der Großen Allee sieben Mitschülerinnen und Mitschüler sowie eine Lehrkraft verletzt. Bisher ist unklar, wie es dazu kam.

Ein Schüler hantiert mit einem Pfefferspray im Unterricht, der 16-Jährige löst es aus und sieben Mitschülerinnen und Mitschüler sowie eine Lehrkraft werden verletzt. Wie es zu diesem Vorfall am Freitag, 10. März, gegen 12 Uhr in einer Fortbildungsstätte in der Großen Allee in Dillingen kam, ist bisher noch unklar.

Schüler sprüht in Dillingen mit Pfefferspray: acht Verletzte

Bei der Polizei Dillingen meldete die Schule das Geschehene erst am Montag. Der Polizeioberkommissar Gunther Hetz berichtet, dass bisher noch nicht klar ist, ob der Schüler das Tierabwehrspray absichtlich benutzt hat oder es ein Versehen war. Das müssen ausführliche Vernehmungen des Jugendlichen und seiner Mitschülerinnen und Mitschüler zeigen.

Von einem aggressiven Verhalten geht die Polizei Hetz zufolge nicht aus. Die Beamten stellten die Pfefferspraydose bei dem Jugendlichen sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Denn: "Die Augen- und Atemwegsreizung sind ja Verletzungen", erklärt Hetz. An einen ähnlichen Fall kann sich der Polizeioberkommissar nicht erinnern.

Wie am besten auf aggressive Situationen an Schulen reagieren?

Die Dillinger Polizistinnen und Polizisten werden jedoch immer wieder wegen Streitigkeiten gerufen, wenn Schülerinnen und Schüler handgreiflich werden. Oder die Vorfälle werden im Nachhinein auf dem Revier angezeigt. Doch wie reagieren Schülerinnen und Schüler am besten darauf, wenn es zu so einer Situation kommt? "Wenn in der Schule ein Schüler angegangen wird, sollte man sich an eine Lehrkraft werden. Diese kann schlichten und den Streit unterbinden", erklärt Hetz. Wenn der Angriff gegenwärtig ist und jemand sich nicht davon abbringen lässt, sondern aggressiv bleibt, sollte die Polizei gerufen werden. (AZ)