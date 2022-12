Dillingen

vor 43 Min.

Sex mit Schülerin: Schulwerk trennt sich von Lehrer an Dillinger Gymnasium

Wochenlang gab es Kritik am katholischen Schulwerk Augsburg, weil am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium ein Lehrer unterrichtet, der an seiner alten Schule Sex mit einer Schülerin gehabt hat. Nun wird er freigestellt.

Plus Das Schulwerk hat Chatverläufe erhalten und ein Gespräch mit der Schülerin geführt, mit welcher der Lehrer ein Verhältnis hatte. Der Mann ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Ein Pädagoge missbraucht das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Der Mann hat Sex mit einer 17-Jährigen an einer staatlichen Schule. Obwohl das katholische Schulwerk Augsburg von den Vorfällen wusste, stellte es den Mathelehrer an. Eine Art zweite Chance. Seit März unterrichtete der Lehrer daher am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium. Über Wochen schwelte die Kritik an dieser Entscheidung, gleichzeitig stellten sich Eltern der neuen Schule hinter den Lehrer. Doch nun ist er mit sofortiger Wirkung freigestellt. Darüber wurden Eltern am Montag in einem Brief informiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen