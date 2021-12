Unbekannter schlägt Mann in Dillingen eine Glasflasche auf den Kopf

Mit einer Desinfektionsflasche aus Glas hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in Dillingen ein Mann zugeschlagen. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Zu einer gefährlichen Köperverletzung ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag um 21 Uhr gekommen. Vor einem Imbiss in der Dillinger Ölberggasse gerieten zwei Männer in Streit. Schließlich schlug ein Unbekannter einem 39-Jährigen eine Desinfektionsflasche aus Glas auf den Kopf. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Täter sei blond und 1,85 Meter groß

Der Täter wurde als etwa 1,85 Meter groß, mit blonden Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er soll in russischer Sprache gesprochen hatte. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

