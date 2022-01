Unbekannter zündet in Dillingen illegale Böller und beschädigt Auto

Die Polizei sucht einen bisher Unbekannten, der in der Silvesternacht in Dillingen ein Auto mit illegalem Feuerwerk beschädigt hat.

Ein Mann hatte in der Silvesternacht sein Auto in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt. Ein bislang Unbekannter hat den Wagen des Dillingers nachts offenbar mittels eines Böllers beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde dabei die Einparkhilfe des Autos demoliert.

Die Polizei findet mehrere illegale Feuerwerkskörper

Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 600 Euro an. Direkt am Auto wurden mehrere illegale Feuerwerkskörper ohne entsprechende CE-Kennzeichnung gefunden, die durch die Polizei sichergestellt wurden. Die Polizei versucht nun, den Täter zu ermitteln.

Den Unbekannten erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und nach dem Sprengstoffgesetz. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 mit der Polizei Dillingen in Verbindung zu setzen (pol)