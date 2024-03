Unfall bei Dillingen: 12.500 Euro Sachschaden

An der Einmündung Fristingen/Dillingen hat es gekracht. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2030 Höhe Dillingen gekommen. Gegen 19.50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer die Staatsstraße aus Richtung Fristingen kommend. Am Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2032 wollte er nach rechts in Richtung Dillingen abbiegen.

27-Jähriger hat die Vorfahrt missachtet

Er nahm einem 34-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt, der auf der Staatsstraße 2032 aus Richtung Holzheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An diesen entstand Gesamtsachschaden von ungefähr 12.500 Euro. Der BMW war aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Autofahrer. (AZ)