Unfall im Dillinger Kreuzungsbereich: 25-Jähriger hat Vorfahrt missachtet

Weil ein junger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag die Vorfahrt missachtet hat, ist es in Dillingen zu einem Unfall gekommen.

Gegen Mitternacht ist es am Dienstag im Kreuzungsbereich Donauwörtherstraße/Hauptstraße in Dillingen zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr zunächst die Hauptstraße von Schretzheim kommend in südliche Fahrtrichtung und bog im Kreuzungsbereich zur Donauwörther Straße nach rechts in Fahrtrichtung Dillingen ab. Dabei übersah er die aus Steinheim kommende, vorfahrtsberechtigte 74-jährige Geschädigte, sodass es zum Unfall der beiden Fahrzeuge kam.

Ein Bußgeldverfahren wird nun eingeleitet

Der Pkw der 74-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1700 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage nicht im Betrieb und die Vorfahrt gemäß der Beschilderung geregelt. Den Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)