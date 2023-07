Verletzte und Sachschaden nach Unfall mit Fahrradfahrer in Dillingen

In Dillingen hat es am Sonntagmittag gekracht. Beim Unfall war auch ein Fahrradfahrer beteiligt.

Am Sonntag gegen 13 Uhr übersah ein 36-jähriger Fahrradfahrer, der auf der Donauwörther Straße in Richtung Steinheim unterwegs war, einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw, deren Fahrerin auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte. Der Radler prallte dabei auf die Heckstoßstange und verletzte sich leicht. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)