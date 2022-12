Ein neuer, erfahrener Herzchirurg im Dillinger Krankenhaus

Das Behandlungsspektrum in der St.-Elisabeth-Klinik wird weiter ausgebaut. Ein renommierter Mediziner der Uniklinik Augsburg konnte gewonnen werden.

Die Abteilung Herz- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Augsburg und die Dillinger Kreisklinik St. Elisabeth mit ihrer Hauptabteilung Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie arbeiten auf Basis der geschlossenen Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Thoraxchirurgie mittlerweile eng zusammen, um den Ausbau und die Weiterentwicklung des bestehenden thoraxchirurgischen und pneumologischen Leistungsangebotes für die Patientinnen und Patienten der Region voranzubringen.

In der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen werden seit 16 Jahren Menschen mit Lungenkrebs und anderen Erkrankungen der Lunge auf qualitativ hohem Niveau behandelt. Langjährige Erfahrungen und die Orientierung an aktuellen Forschungsergebnissen hätten die Klinik zu einer anerkannten und über den Landkreis Dillingen hinaus renommierten Expertise in der Behandlung von Tumoren und Karzinomen im Bereich der Atemwege gemacht, teilt es die Klinik in einer Pressemitteilung mit. Nun wird der Fachbereich weiter ausgebaut.

Abläufe sollen in Dillingen optimiert werden

Mit Dr. med. Stephan Raab, Leiter der Sektion Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Augsburg, konnte ein renommierter Thorax- und Herzchirurg gewonnen werden, welcher seit September 2022 diesen Schwerpunkt an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen in enger Zusammenarbeit mit Dr. med. Xaver Kapfer, Chefarzt der Hauptabteilung für Allgemein-, Viszeral, Gefäß- und Thoraxchirurgie verstärkt. "Durch diese Kooperation werden wir die Kompetenzen im Bereich der Thoraxchirurgie konsequent weiter ausbauen, einen erweiterten interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsaustausch aufbauen und das Spektrum deutlich vertiefen und erweitern. Mit dem Universitätsklinikum besteht bereits ein langjähriges Vertrauensverhältnis und eine gute Zusammenarbeit, welche durch die geschlossenen Kooperationen jetzt noch weiter intensiviert wird", teilt Kapfer in der Pressemitteilung mit.

Bösartige Lungentumore oder Rippenfell-Erkrankungen

Raab ergänzt: "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, eine heimatnahe, exzellente Versorgung anzubieten und Abläufe in der Behandlung der Patienten nahtlos und optimal zu ermöglichen. Neben thoraxchirurgischen Operationen vor Ort erfolgt auch die gemeinsame Bereitstellung präventiver, palliativmedizinischer, supportiver und psychosozialer Angebote. Behandlungsschwerpunkte sollen in der Therapie gut- und bösartiger Lungentumore, von Lungenmetastasen, Pleuraergüssen sowie anderen Erkrankungen des Rippenfells liegen. Dabei liegt der Fokus auf den minimalinvasiven Operationsmethoden inklusive der videoassistierten thorakoskopischen Lobektomie (VATS-Lobektomie), die den Patienten eine raschere Erholung ermöglicht."

Im Rahmen der weitergehenden thoraxchirurgischen Zusammenarbeit wollten die Uniklinik und die Kreiskliniken eine gemeinsam abgestimmte Qualitätssicherung und –Steigerung der Patientenversorgung in der Region erreichen, heißt es weiter. "Ziel der Kooperation mit dem Universitätsklinikum Augsburg ist es, die an den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH vorhandene medizinische Kompetenz nachhaltig auszubauen und damit den Patientinnen und Patienten der Kreiskliniken wohnortnah eine bestmögliche Versorgung gewährleisten zu können", betont Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Markus Müller.

Kurze Wege und eine schnelle Versorgung auch für komplizierte Fälle

"Die Thoraxchirurgie ist eine der Säulen in Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs, eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland, und leistet auch bei anderen Tumorerkrankungen einen wesentlichen Beitrag. Mit unserem Kooperationskonzept, welches neben dem Lungenkrebszentrum Augsburg-Schwaben auch das Comprehensive Cancer Center Augsburg einbezieht, möchten wir gemeinsam zu einer Verbesserung der sektorenübergreifenden Behandlungsqualität, Therapie und Forschung zum Thema Krebs auf höchstem medizinischen und wissenschaftlichem Niveau, beitragen. Für die Patienten wird eine solche Versorgung nicht zuletzt als Netzwerk der kurzen Wege besonders attraktiv sein", so Stephan Raab.

Auch Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, freut sich über die Zusammenarbeit. Sie sagt: "Die Kooperation der beiden Institutionen auf dem Gebiet der Thoraxchirurgie umfasst neben der klinischen Zusammenarbeit auch die ärztliche Aus- und Weiterbildung sowie klinische Forschung. Und mit Dr. Raab haben wir nun unser Behandlungsspektrum im Bereich der Thoraxchirurgie durch einen hoch qualifizierten und kompetenten Arzt erweitert. Dadurch können wir das hohe Niveau sowie das Leistungsspektrum auf dem Gebiet der Thoraxchirurgie langfristig stärken, um wohnortnah den Patientinnen und Patienten eine hohe medizinische Qualität nach dem neuesten Stand der Medizin zu bieten." (AZ)