Grill-Unfall in Donaualtheim: 30-Jähriger verletzt

Der junge Mann wollte eine Gasflasche austauschen, dann gab es eine Stichflamme. Feuerwehren aus Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim rückten aus.

Zu einem Feuerwehreinsatz im Ortsteil Donaualtheim ist es am Sonntagmittag gekommen. Nachdem beim Grillen im Garten eines Mehrfamilienhauses festgestellt wurde, dass das Gas zur Neige ging, wollte ein 30-Jähriger eine neue Gasflasche anschließen. An der neuen Gasflasche befand sich offenbar ein defektes Ventil, so dass sich am austretenden Gas eine Stichflamme entzündete, die daraufhin auf die Hausfassade und einen Holzbalkon übergriff.

Über 30 Einsatzkräfte sind da

Der 30-Jährige wurde durch die Stichflamme am Arm verletzt und musste mit Brandwunden ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Feuerwehren aus Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim, die mit über 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. (AZ)