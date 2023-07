Rudi Meier ist jetzt Ehrenmitglied bei den Sängern im Aschberg

Der Männerchor Eppisburg/Aislingen hat seine verdienten Mitglieder ausgezeichnet.

Mit einem musikalischen Willkommensgruß eröffnete der Männerchor Eppisburg/ Aislingen unter Leitung von Jürgen Maier die gemeinsame Sängerabschlussfeier. Vorsitzender Franz Hörbrand begrüßte alle Anwesenden, sein besonderer Gruß galt dem Vorsitzenden des Chorverbandes Kreis Dillingen, Franz Lingel, Gemeinderat Rainer Egger, den Ehrenmitgliedern des Vereins und allen Sängerfrauen.

60 Jahre im Verein aktiv

Traditionsgemäß fanden im Rahmen der Abschlussfeier auch Ehrungen verdienter Sänger statt. So konnten in diesem Jahr von Kreisvorsitzendem Franz Lingel die Sänger Erwin Eser und Wolfgang Schuster aus Aislingen für jeweils 40 Jahre und Josef Steiner aus Eppisburg für 60 Jahre aktives Singen im Chor mit Urkunde und Ehrennadel des Chorverbandes ausgezeichnet werden. Lingel gratulierte den Jubilaren und dankte ihnen für die lange Treue zum Chorgesang. In seinem Grußwort sprach sich der Kreisvorsitzende auch für die bisherigen kulturellen Beiträge der beiden Männerchöre aus und bat alle anwesenden Sänger dem Chorgesang noch lange treu zu bleiben.

Es gibt nun auch ein Ehrenmitglied

Nach den Ehrungen des Chorverbandes erhielt Rudi Meier die Urkunde zur Ernennung als Ehrenmitglied überreicht. In Anerkennung seiner langjährigen Treue und Verbundenheit zum Verein wurde Rudi Meier bei der diesjährigen Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des Eppisburger Chores ernannt. Beide Vorsitzende, Hermann Sturm und Franz Hörbrand, sprachen den Geehrten jeweils großes Lob und Dank aus und gingen dabei ganz individuell auf die vielfältigen Verdienste für ihren Gesangverein ein. Mit dem Lied „Jenseits des Tales“ endete der offizielle Teil der Feier.