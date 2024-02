Zuschauer strömen zum Gaudiwurm der Schlossfinken in Höchstädt

Mit 78 Startnummern bietet der Höchstädter Faschingsumzug eine Menge Unterhaltung – von den Prinzenpaaren hin zu Indiana Jones.

Eine riesige Zuschauermenge strömte am Sonntagnachmittag auf die Straßen zum Gaudiwurm der Schlossfinken in Höchstädt. Um den Kreisverkehr, der zum Bahnhof führt, fahren und gehen nicht nur die Faschingsgesellschaften, er dient auch als Sammelpunkt für hunderte Menschen. Immerhin "hat man dort besonders lang etwas von ihnen", erzählt ein Zuschauer. Auch Richtung Marktplatz gestaltet sich das Durchkommen eher schwierig. 78 Startnummern zeigten, was sie vorbereitet hatten – und das kommt bei den Leuten gut an. Die jüngsten Gäste stürzen sich auf die Süßigkeiten und nehmen sie auch mutig vom Krampus oder den Hexen entgegen.

139 Bilder Umzug Höchstädt Foto: Dominik Bunk

Die Faschingswägen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die Weisinger Faschingsfreunde mit eigenem Piratenschiff gute Laune verteilten, bringen die Deisenhofener einen Nebelpub mit, in dem sich zwielichtige Gestalten tummeln. Andere Wägen kommen direkt aus der Hölle, wie der der Jugend Demmingen. Direkt dahinter fahren die Hexenjäger aus Oberbechingen – irgendwie passend. Aber auch Germanen und Wikinger ziehen am Sonntagnachmittag durch die Straßen von Höchstädt. Die Bachtalia bringt auch Hexen mit, und die Tapfonia den Hofadel. Davor scheuen sich auch nicht die Laudonia, die Epponia oder zahlreiche andere anwesende Faschingsgesellschaften.

Das Große Prinzenpaar der Schlossfinken bringt sein eigenes Schloss mit, die Menge ist beeindruckt - und feierwütig. Das Kleine Prinzenpaar der Schlossfinken ist hingegen mit dem Cabrio unterwegs. Auf dem Indiana-Jones-Wagen der Fristinger Faschingsfreunde wird die Peitsche geschwungen, während es bei der Finninger Jugend um Cowboys und Revolver geht. Auch die zahlreichen anderen Ideen bringen Stimmung in die Straßen und lassen wohl die meisten Gäste zufrieden nach Hause gehen.

