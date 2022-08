"Ich bin halt der Josef": Altbürgermeister von Finningen wird 80

Plus Josef Häusler wird heute 80: Der Altbürgermeister verfolgt die Lokalpolitik noch genau. Er ist aber auch froh, seinen Ruhestand genießen zu dürfen. Eins ist ihm dabei besonders wichtig.

Seinen Ehrentitel trägt Josef Häusler schon seit mehr als zehn Jahren. 2009 wird der langgediente ehemalige Finninger Bürgermeister zum "Altbürgermeister" ernannt. Angesprochen werde er im Ort mit diesem Titel jedoch nicht, sagt Häusler. "Da herrscht eher ein kameradschaftlicher, lockerer Ton." Wie der klingt? "Für die meisten bin ich halt der Josef."