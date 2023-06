Geldbeutel gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Beim Einkaufen in Finningen legt eine Frau ihr Portemonnaie nur kurz ab. Als sie wenig später zurückkehrt, ist die Börse weg.

Einer Frau ist in Finningen am Dienstagabend ein Geldbeutel gestohlen worden. Gegen 17 Uhr war die Frau in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße einkaufen. Laut Polizei legte sie dabei ihren Geldbeutel kurzzeitig ab und vergaß ihn anschließend wieder mitzunehmen.

Als sie kurz darauf zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Geldbeutel bereits mitgenommen, jedoch nicht abgegeben wurde. Im Geldbeutel befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine Bankkarte und circa 110 Euro Bargeld. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

