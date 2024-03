Trauer im Kreis Dillingen: Mit diesem Humoristen konnten Menschen lachen

Plus Josef Regensburger aus Oberfinningen ist jetzt im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Mundart-Interpret hatte ein Lieblingsgedicht.

Diese Nachricht hat Freunde des guten Humors und der schwäbischen Mundart in der Region mit tiefer Trauer erfüllt: Josef Regensburger aus Oberfinningen ist in diesen Tagen im Alter von 93 Jahren gestorben. Immer wenn der Humorist auftrat, "war die Bude brechend voll", erinnert sich Erna Dirschinger vom Buchdorfer Zweigesang. "Er war zum Brüllen, aber nie unter der Gürtellinie", sagt Dirschinger. Mit ihr hat Regensburger mehr als 1000 Auftritte absolviert.

Etwa 170 Gedichte konnte der Landwirt auswendig vortragen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer lachten dabei jedes Mal Tränen. Etwa beim Gedicht "Die enttäuschte Ehefrau", die ihr dahinsiechendes Liebesleben mit schwarzer Reizwäsche beleben will. Wenn Regensburger mit den ersten Versen "Die Nachbarin, die Adelheid, die klagt mir öfter mal ihr Leid" begann, lachte sich das Publikum bereits krumm. Als die Ehefrau ihren Gatten auffordert, sie doch mal genauer anzusehen, fragt der Mann angesichts der schwarzen Unterwäsche, ob denn die Oma gestorben sei.