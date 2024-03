Titelanwärter Wertingen ist Favorit im Derby

Fußball-Bezirksliga Nord: Das Wiedersehen der Gundelfinger U 23 mit ihrem Ex-Torjäger fällt in Wertingen aus.

Erst das Finale des Fußball-Sparkassencups im Juli vergangenen Jahres, dann das Bezirksliga-Hinspiel im August und nun das Rückspiel: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison kommt es zum Landkreisderby zwischen dem TSV Wertingen und der U 23 des FC Gundelfingen. Beide Mannschaften sollten sich bestens kennen. Erstmals findet dieses Aufeinandertreffen in Wertingen statt (Sonntag, 15 Uhr).

Wertingen war bislang der Sieger

Zweimal konnte Wertingen die Oberhand behalten, beim Punktspiel in Gundelfingen sogar mit 4:1. Dem FCG fährt also in der Rolle des Underdogs zum Tabellenführer auf den Judenberg. Ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Mitspieler David Spizert wird es für die Gärtnerstädter aber allenfalls neben dem Spielfeld geben. Denn Wertingen muss auf seinen Top-Torjäger verzichten. Der Stürmer, der bereits 17 Saisontore erzielte und im Hinspiel für einen lupenreinen Hattrick gegen seinen alten Verein sorgte, laboriert an einer Muskelverletzung.

Außerdem schwappt eine Krankheitswelle über den TSV herein. So sind die Einsätze von Christoph Prestel, Marco Schiermoch, Manuel Rueß, Christoph Müller und Maximilian Fischer äußerst fraglich. Außerdem könnte Marco Gerold bereits im Urlaub sein und ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Fallen alle aufgezählten Spieler am Sonntag tatsächlich aus, würde das bedeuten, dass fünf Spieler aus der Startelf vom vergangenen Wochenende nicht zur Verfügung stehen.

Auf die Nachfrage, wer Stürmer Spizert ersetzen könnte, antwortet Trainer Daniel Schneider: „Marcel Mayr oder Manuel Rueß und Christoph Müller, wenn die beiden bis dahin gesund sein sollten. Ich muss die Trainingseinheiten abwarten, aber wir finden eine Lösung.“

Zwei weitere ehemalige Gundelfinger

Anders als bei Spizert kommt es für Nick Mayerföls und Philipp Mantwied zum Duell mit ihrem ehemaligen Verein. Beide spielten in der Hinrunde noch für den FCG. Schneider wird hier über den ein oder anderen Tipp sicherlich froh sein: „Ich unterhalte mich grundsätzlich mit meinen Spielern über den kommenden Gegner und unsere Herangehensweise.“

Auf Gundelfinger Seite sieht man die Vorzeichen ganz klar: „Dafür reicht ein Blick auf die Tabelle“, stellt Trainer Peter Stegner fest und anerkennt die Favoritenrolle der Gastgeber. „Aber bekanntlich haben Derbys ja eigene Gesetze. Wir wollen ähnlich engagiert wie in der Vorwoche in Jettingen auftreten. Mal sehen, was dann drin ist.“ Beim Tabellenführer wäre der FCG-Coach auch mit einem Unentschieden zufrieden, „für den Kampf um den Klassenerhalt wird jeder Punkt Gold wert sein“. Verzichten müssen die Gärtnerstädter weiterhin auf die verletzten Dominik Eberle und Raphael Neher. Zudem weilt Verteidiger Moritz Werner abermals im Urlaub.

Vor dem Bezirksliga-Derby gibt es ab 13.30 Uhr ein Vorspiel der F-Jugenden von Wertingen und Gersthofen.