Baubeginn: So soll die Barfüßer-Gastronomie in Giengen aussehen

Die Bauarbeiten am Neubau der Barfüßer-Brauerei im Lamm-Areal in der Innenstadt haben begonnen. Dort entstehen Wohnungen, Hotelzimmer und eine Gastronomie.

Es gibt da eine Sache, in der sich Oberbürgermeister Dieter Henle und Eberhard "Ebbo" Riedmüller, Investor für den neuen Barfüßer in der Giengener Innenstadt, nicht einig sind: Der eine bevorzugt das Barfüßer Schwarze, der andere die Barfüßer Blonde. Beim Spatenstich für die neue Gastronomie mit Hotelzimmern und Wohnungen zog Henle den Kürzeren: Riedmüller hatte in seinem Getränke- und Würstchenwagen an diesem Freitag gar kein Schwarzbier dabei. Allzu schlimm aber ist das nicht. Henle kann vorerst noch in Ulm sein Bier genießen – und in zwei Jahren schon sollte es nach Feierabend direkt neben dem Rathaus im Giengener Barfüßer möglich sein. Sitzplätze jedenfalls, 300 drin und 150 draußen, sollte es immer ausreichend geben. "In dieser Hinsicht laufen wir Ulm sogar den Rang ab", so Henle.

In vielen anderen Punkten war er sich in den vergangenen Jahren mit Riedmüller dann aber doch einig. Sonst hätte am vergangenen Freitagnachmittag kein Spatenstich stattfinden können, sonst könnte sich in Giengen jetzt keiner auf das neue gastronomische Angebot freuen. Riedmüller erinnert sich noch gut daran, wie er mit Henle in Ulm beim Essen gesessen und sich dessen Pläne für die Innenstadt angehört hat.

Neuer Barfüßer in Giengen mit neuem Bierbrauer

Es war eine schöne Vision, schließlich ein Plan, später eine Zitterpartie: Die Rahmenbedingungen für das Bauprojekt hatten sich in den vergangenen Jahren durch die weltweiten Krisen drastisch verschlechtert. Weil die Kosten immer höher wurden, stand die ganze Geschichte schließlich auf der Kippe, weshalb sich Riedmüller und Henle letztlich dazu entschlossen haben, noch mal neu zu planen. Statt neun Wohnungen werden jetzt 29 gebaut, statt 60 Hotelzimmern werden es 42. Was natürlich bleibt: gutbürgerliche Küche und Bier im Barfüßer.

Brauen wird das für die Giengener Noel Schaumburg. Gemeinsam mit seiner Mutter Nina Röhrig und deren Mann Jonas Röhrig übernimmt er die Geschäftsleitung des neuen Barfüßers und den Posten des Bierbrauers. Der 21-jährige Ulmer ist mit der Gastronomie aufgewachsen, "ich habe meine Hausaufgaben da gemacht", erzählt er schmunzelnd. Für ihn war immer klar, dass er auch diesen Weg einschlagen würde, nun führt er ihn in Giengens Innenstadt, wo Schaumburg mit seiner Familie wohnen wird, um nah am Geschehen dran zu sein. "Ich freue mich jetzt schon auf die Gäste, wir wollen für jeden etwas bieten", sagt er.

25 Millionen zahlt Investor für Barfüßer-Neubau in Giengen

Opa "Ebbo" Riedmüller lässt in Giengen gern seine Familie die Arbeit machen, "ich selbst bin schon das Auslaufmodell", scherzte er. Immer wieder habe er sich in den vergangenen Jahren gefragt, was er sich da eigentlich angetan habe. "Aber ich glaube an Giengen und die Region und dass das Ergebnis wunderbar wird", so Riedmüller, der mit seiner ersten Pilsbar 1978 seine gastronomische Laufbahn begonnen hat.

25 Millionen statt ursprünglich geplanter 14 Millionen Euro investiert Riedmüller in das Giengener Projekt. Das neue Gebäude warte mit vielen Highlights auf, beispielsweise mit einer 360 Quadratmeter großen Dachterrasse. Projektleiterin Melisa MujeGin von den hrbarchitekten in Weißenhorn war, auch stellvertretend für den Architekten Lukas Blaha zum Spatenstich gekommen, außerdem Steffen Heger, Geschäftsführer von Lindel Bau in Hermaringen, der die Bauarbeiten übernimmt.

Große Feier zum Spatenstich von Barfüßer-Neubau in Giengen

Eberhard Riedmüller hatte mit Marcus Krüger den zweiten Geschäftsführer der Barfüßer-Gastronomie GmbH und damit Mitinvestor an seiner Seite und auch einige Stadträtinnen und Stadträte ließen es sich nicht nehmen, diesem großen Giengener Moment beizuwohnen. Ehe sich die Beteiligten in den Schatten zurückziehen konnten, griffen sie selbstredend zum Spaten, um die Baustelle, nach so langem Bangen, dann doch noch zu eröffnen. Oder, wie Henle es nannte: "Die Gartenarbeit ist getan."