36-Jähriger prallt mit Auto bei Glött in Betonpfeiler und verletzt sich schwer

Der Mann war zwischen Glött und Waldkirch von der Straße abgekommen. Laut Polizei Dillingen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr im Aschberg ereignet. 36-Jähriger war mit seinem Auto auf der Kreisstraße DLG 8 zwischen Glött und Waldkirch aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und ist anschließend gegen mehrere Betonpfeiler eines Grundstückszauns geprallt.

Der Mann ist im ersten Moment weggefahren

Der Fahrer setzte seine Fahrtweiter fort, informierte dann aber einen Bekannten, der ihn wieder an die Unfallstelle zurückbrachte. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Fahrer untersucht und mit Verdacht auf Kopfverletzungen ins örtliche Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 10.000 Euro, der Schaden am Zaun wird mit rund 4000 Euro beziffert, so die Polizei.

