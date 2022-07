Ein Glötter Doppeljubiläum, das im ganzen Aschberg gefeiert wird

Seit 100 Jahren gibt es den Gesangverein Glött und seit 25 Jahren die Chorgemeinschaft. Ein emotionaler Rückblick und ein Ausblick mit Vorfreude.

Mit einem Festabend hat der Glötter Gesangverein Frohsinn sein 100-jähriges Bestehen und das 25-jährige Jubiläum seiner Chorgemeinschaft gefeiert. Bereits eine Woche zuvor wurde der Festakt zu diesem Doppeljubiläum mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus eingeleitet. Am Beginn des Festabends marschierten die Sängerinnen und Sänger des Jubelvereins und der Nachbarchöre mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine und der benachbarten Gesangvereine zu den Klängen der Blaskapelle Glött in die gut gefüllte und schön geschmückte SSV-Sporthalle ein.

Viele Ehrengäste weit aus dem Landkreis Dillingen hinaus

Eine ganz besondere Ehre war für den Verein, dass der Präsident des Chorverbandes-Bayerisch-Schwaben, der ehemalige Augsburger OB Dr. Paul Wengert, den weiten Weg aus Füssen für den Festabend auf sich genommen hat. Gefreut hat den Verein, dass der ehemalige Landrat Leo Schrell noch in seinen letzten Amtstagen zum Fest kommen konnte. Als Ehrengast wurden auch der Landtagsabgeordnete Georg Winter, der Vorsitzende des Chorverbandes Kreis Dillingen Franz Lingel, der Vorsitzende der Raiffeisenbank Aschberg Josef Negele, Pfarrer Mathias Breimair von der Pfarreiengemeinschaft Aschberg und Bürgermeister Jürgen Kopriva aus Aislingen sowie die Zweite Bürgermeisterin aus Holzheim Martina Speinle begrüßt - und natürlich den Glötter Schirmherr und Bürgermeister Fritz Käßmeyer.

Käßmeyer betonte bei seinem Grußwort, dass das Wirken des Gesangsvereins ein wesentlicher Bestandteil für das kulturelle Leben in Glött sei und nur durch das große Engagement seiner musikalischen Leitungen, seiner Sängerschaften und seinen Vorständen in den vergangenen 100 Jahren aufrechterhalten werden konnte. Er wünschte dem Verein, dass dies ihm auch in Zukunft gelingen möge. Landrat Leo Schrell hielt bei seinem Grußwort auch einen politischen Rückblick auf die entbehrungsreiche Zeit bei der Vereinsgründung kurz nach dem 1. Weltkrieg und machte mit seinen aufmunternden Worten ebenfalls Mut für die Zukunft des Vereins.

Irische Lieder in Glött

Passend zu den derzeit lauen Sommernächten, präsentierte dann die Chorgemeinschaft aus Holzheim und Weisingen unter der musikalischen Leitung von Anette Sailer ihr erstes Lied mit dem Titel „Zauber der Nacht“ von Manfred Bühler. Entsprechend dem Liedanfang „Einfach wunderbar“ brachten sie dann mit dem heiter vorgetragenen Capella-Stück „Veni, vidi, vici“ von Lorenz Maierhofen, das bekannte geflügelte Wort von Julius Cäsar als ihren zweiten Liedbeitrag zu Gehör. Und mit dem traditionellen irischen Lied „An Irish blessing“, haben sie schließlich zur Freude des gastgebenden Vereins mit einem englischen Text freundschaftliche Segenswünsche übermittelt.

Es gab auch dunkle Zeiten im Glötter Verein

Nach dem Grußwort der Glötter Vereine, dass der Vorsitzende des Veteranenvereins Karl-Heinz Jakob überbrachte, übernahm die Männerchorgemeinschaft aus Aislingen und Eppisburg mit ihrem stellvertretenden Dirigenten Franz Hörbrand die Bühne. Obwohl ihre Chorgemeinschaft durch Corona zahlenmäßig etwas geschwächt war, haben sie die zwei folgenden Liedbeiträge wohl-klingend und angenehm zum Besten gegeben. Mit dem bekannten Lied von Harry Bellafonte „Wo meine Sonne scheint“ und mit der italienischen Volksweise „Südliche Sommernacht“ von Heinz Gernhold konnten die sonorigen Männerstimmen dem Publikum ein schönes „Sommer-Feeling“ geben.

Zu einem 100-jährigen Jubiläum gehört natürlich auch eine Vereinschronik. So gewährte Erwin Wachter bei einem kurzen Vortrag den Besuchern einen Einblick in die Vereinsgeschichte seit der Gründung im Jahr 1921. Dabei erwähnte er neben den angenehmen und schönen Ereignissen auch das dunkle Kapitel während des dritten Reiches sowie die Hindernisse, die sich für die Chorgemeinschaft durch Corona ergeben haben.

Verdiente Mitglieder werden ausgezeichnet

Nach den Grußworten von Präsident Wengert und Chorverbandsvorsitzenden Lingel übernahmen die beiden die Ehrung von langjährig aktiven Sängerinnen und Sängern. Geehrt wurden für 60 Jahre: Fritz Wagner, für 50 Jahre: Liesbeth Feistle und Leo Schalk, für 40 Jahre: Monika Schieferle sowie für 25 Jahre: Rudolf Reitmeier, Narziß Wagner, Wolfgang Herzog, Eleonore Klemenz und Erwin Wachter.

In einem Lied von Wolfgang Amadeus Mozart heißt es: „Wo Musik sich frei entfaltet, sieht man eines Lebens Sinn, wo Musik im Herzen waltet, findet Freude immer hin“. Die Vermittlung dieser Freude war dann auch der innigste Wunsch bei dem nun folgenden Auftritt der Chorgemeinschaft aus den Gesangvereinen Holzheim, Weisingen und Glött unter der musikalischen Gesamtleitung von Petra Dietrich. Die drei Gesangvereine pflegen schon seit vielen Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit als überörtliche Chorgemeinschaft, insbesondere beim Aschbergsingen als auch beim Kreischorkonzert. In dem klassischen Lied von Mozart, das die große Chorgemeinschaft fulminant vortragen konnte, heißt es dann weiter: „Leise trägt sie (...die Musik) uns in Träumen zu den fernen Räumen...“. Mit solchen Träumen hatte dann auch der zweite Liedbeitrag zu tun. Mit dem aus dem populären Kinder-Musical Tabaluga stammenden Song „Ich wollte nie erwachsen sein“ des bekannten Rocksängers Peter Maffay und des Komponisten Rolf Zuckowski, konnte dann die Chorgemeinschaft mit abwechselnden Männer- und Frauenstimmen sowie einer Solostimme die Festbesucher in eine Träumerei versetzen.

Nach dieser Gesangsdarbietung hat der erste Vorsitzende Johann Sailer noch die Ehrung von treuen Vereinsmitgliedern vorgenommen. Besonders erwähnt werden muss die jeweils 75-jährige Mitgliedschaft von Johann Braun und Xaver Hörmann und die 65-jährige Verbundenheit mit Fritz Hörmann. Weiterhin wurden 5 Mitglieder für 60 Jahre, 4 Mitglieder für 50 Jahre und 11 Mitglieder für 25 Jahre Treue zum Verein geehrt.

Party mit der Glötter Blaskapelle bis spät in die Nacht

Dank der einfühlsamen musikalischen Leitung von Petra Dietrich und der perfekten Klavierbegleitung mit Andreas Schneider, hat der Jubelchor am Festabend trotz verminderter Stärke seine Lieder mit Bravour gemeistert und den Festgästen angenehm zu Gehör gebracht. Mit einer umgeschriebenen zweiten Strophe dieses Schlagers bedankte sich schließlich die Glötter Chorgemeinschaft auf eine musikalische Weise bei den anwesenden Festgästen. Alle mitwirkenden Chöre und alle Festgäste verabschiedeten sich daraufhin mit dem schottischen Volkslied „Amazing grace“, das sie in einer deutschen Fassung fast wie einen „Fischer-Chor“ erklingen ließen.

Dem musikalischen Dank folgten Dankesworte durch Vorsitzenden Johann Sailer. Zudem überreichte er als Erinnerung an den gelungenen Festabend, den mitwirkenden Gesangvereinen eine Notenschlüssel-Skulptur. Danach übergab Johann Sailer das Festgeschehen an die Glötter Blaskapelle, die bis Mitternacht mit ihrem Dirigenten Carsten Hamaleser zum Ausklang für eine tolle Unterhaltungsmusik gesorgt hat. Begleitend hierzu wurde auf einer Leinwand noch ein Bilderreigen aus der Vereinsgeschichte und zum Vereinsleben gezeigt.